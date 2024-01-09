Fenerbahçe Beko evinde Partizan’ı mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 20'nci haftasında evinde Sırbistan ekibi Partizan'ı 91-76 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Sarı-lacivertlilerde 24 sayıyla Tyler Dorsey oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 12'nci galibiyetini elde ederken, Partizan ise 10'uncu mağlubiyetini aldı.