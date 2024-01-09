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Giriş Tarihi: 10.1.2024 00:21

Fenerbahçe Beko evinde Partizan'ı mağlup etti

Fenerbahçe Beko evinde Partizan’ı mağlup etti

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Partizan ekibini 91-76 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 20'nci haftasında evinde Sırbistan ekibi Partizan'ı 91-76 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Sarı-lacivertlilerde 24 sayıyla Tyler Dorsey oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 12'nci galibiyetini elde ederken, Partizan ise 10'uncu mağlubiyetini aldı.

Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe, Partizan galibiyeti sonrası 7'nci EuroLeague maçının 6'sını kazanmış oldu. EuroLeague'de toplamda 20 maçta 12 galibiyet ve 8 mağlubiyetle yoluna devam eden Fenerbahçe Beko, 21'inci hafta karşılaşmasında 11 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te evinde Alman temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek.

1'İNCİ PERİYOT: 19-31
DEVRE: 43-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-64

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Fenerbahçe Beko evinde Partizan'ı mağlup etti
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