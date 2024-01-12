NBA All-Star oylamasında Alperen Şengün, bir sıra yükseldi

LEBRON ZİRVEDE

NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre Giannis Antetokounmpo, 3 milyon 475 bin 698 oyla Doğu Konferansı'nda, LeBron James ise 3 milyon 96 bin 31 oyla Batı Konferansı'nda zirvede yer aldı.