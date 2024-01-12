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Giriş Tarihi: 12.1.2024 11:28 Son Güncelleme: 12.1.2024 11:40

NBA All-Star oylamasında Alperen Şengün, bir sıra yükseldi

AA
NBA All-Star oylamasında Alperen Şengün, bir sıra yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 18 Şubat'ta oynanacak 2023-2024 sezonu All-Star maçı için devam eden taraftar oylamasında ikinci sonuçlar açıklandı.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 950 bin oyla 6. sırada yer aldı.

LEBRON ZİRVEDE

NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre Giannis Antetokounmpo, 3 milyon 475 bin 698 oyla Doğu Konferansı'nda, LeBron James ise 3 milyon 96 bin 31 oyla Batı Konferansı'nda zirvede yer aldı.

ALPEREN 10 FORVET ARASINDA 6. SIRAYA YÜKSELDİ

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 950 bin 959 oyla 6. sıraya yükseldi.

NBA'in internet sitesinden yapılan oylama, 20 Ocak'a kadar devam edecek.

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NBA All-Star oylamasında Alperen Şengün, bir sıra yükseldi
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