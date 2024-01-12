NBA All-Star oylamasında Alperen Şengün, bir sıra yükseldi

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 950 bin oyla 6. sırada yer aldı.
LEBRON ZİRVEDE
NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre Giannis Antetokounmpo, 3 milyon 475 bin 698 oyla Doğu Konferansı'nda, LeBron James ise 3 milyon 96 bin 31 oyla Batı Konferansı'nda zirvede yer aldı.
ALPEREN 10 FORVET ARASINDA 6. SIRAYA YÜKSELDİ
Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 950 bin 959 oyla 6. sıraya yükseldi.
NBA'in internet sitesinden yapılan oylama, 20 Ocak'a kadar devam edecek.