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Giriş Tarihi: 15.1.2024 14:00

San Antonio Spurs, Cedi Osman'ı takaslayacak

San Antonio Spurs, Cedi Osman’ı takaslayacak

San Antonio Spurs'ün temsilcimiz Cedi Osman ve Doug McDermott'ı takasa açık hale getirdiği bildirildi.

San Antonio Spurs'ün temsilcimiz Cedi Osman ve Doug McDermott'ı takasa açık hale getirdiği bildirildi. Substack'teki yazısında NBA muhabiri Marc Stein, ana yıldızı Victor Wembanyama'nın etrafında genç bir kadro kurmaya yönelen San Antonio'nun son takas tarihi 8 Şubat öncesinde Cedi ve McDermott'ı takas etmeye açık olduğunu söyledi.

Stein, geçtiğimiz sezon takas teklifleri aldığı fakat 13,7 milyon dolarlık kontratıyla kadroda tutmayı tercih ettiği McDermott'ı, bu yıl takas etmeye çok daha olası gözle baktığını belirtti. Geçtiğimiz yaz Cleveland Cavaliers'tan takas yoluyla Spurs'e katılan Cedi'nin 6,7 milyon dolarlık kontratı ise bu sezon sona erecek.

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San Antonio Spurs, Cedi Osman'ı takaslayacak
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