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Giriş Tarihi: 20.1.2024 14:10 Son Güncelleme: 20.1.2024 14:19

Alperen Şengün: Hiçbir zaman kaybeden olmadım

Alperen Şengün: Hiçbir zaman kaybeden olmadım

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, ESPN'e verdiği röportajda "Büyürken hep kazanan bir oyuncuydum. Hiçbir zaman kaybeden olmadım. Büyüdüğüm yerde hep sert koçlar vardı. Sürekli tartışır, küfür ederlerdi. Ben böyle bir ortamda büyüdüm ve şimdi Ime Udoka da böyle. Sadece öğrenmemizi ve daha iyi olmamızı istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, ESPN'ye dikkat çeken itiraflarda bulundu. İşte o sözler...

"Ben büyürken hep kazanan bir oyuncuydum. Bir sürü şampiyonluk kazandım. Hiçbir zaman kaybeden olmadım. Sadece kazanmak istiyorum. Kazanmak için her şeyi yapabilirim. Tüm koç ekibi, herkes sadece kazanmak istiyor. Bu sadece sıkı oynamak ve sahada elinden gelenin en iyisini yapmakla oluyor. Tabii ki çocukken izlediğiniz en iyi yıldızlarla oynamak heyecan verici oluyor.

Kariyerim boyunca hiç savunma oyuncusu olmadım. Her zaman sayı atıyordum ama All-Star olmak ve diğer şeyleri yapmak istiyorsanız, her şeyi yapmalısınız. Büyüdüğüm yerde hep sert koçlar vardı. Küçük bir kasabadaydım ve koçlarım sürekli tartışırdı, küfür ederdi. Ben böyle bir ortamda büyüdüm ve şimdi Ime Udoka da böyle. Fred de öyle. O bir oyuncu ama sahada koçluk da yapabiliyor. Sadece öğrenmemizi ve daha iyi olmamızı istiyorlar. Başka bir şey istemiyorlar. Kaybetmeyi sevmiyoruz. Kimse kaybetmeyi sevmez. Bu yüzden takım olarak savaşacağız."

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Alperen Şengün: Hiçbir zaman kaybeden olmadım
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