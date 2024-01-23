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Giriş Tarihi: 23.1.2024 11:43 Son Güncelleme: 23.1.2024 11:50

NBA'de çılgın gece! Joel Embiid 70, Karl-Anthony Towns 62 sayı attı

İHA
NBA’de çılgın gece! Joel Embiid 70, Karl-Anthony Towns 62 sayı attı

NBA'de Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 70 sayı kaydettiği maçta San Antonio Spurs'u 133-123'lük skorla yendi. Embiid, 70 sayı, 18 ribaund, 5 asistlik performansıyla NBA tarihinde 70 sayı barajını aşan 9. oyuncu oldu. Minnesota Timberwolves'un Charlotte Hornets'a 128-125 yenildiği maçta ise Timberwolves'un yıldızı Karl-Anthony Towns 62 sayı kaydetti.

NBA'de normal sezon 8 mücadeleyle devam etti. Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada yer alan Philadelphia 76ers, konuk ettiği Batı Konferansı sonuncusu San Antonio Spurs'u 133-123 mağlup etti.

Philadelphia 76ers'ta 70 sayı, 18 ribaund ve 5 asistle double-double yaparak takımını galibiyete taşıyan Joel Embiid, bu performansla NBA kariyerinin sayı rekorunu kırdı. Embiid ayrıca, NBA tarihinde bir maçta 70 sayı barajını aşan 9. oyuncu olurken, 76ers tarihinde 68 sayıyla bir maçta en fazla sayı atan Wilt Chamberlain'i geçerek takımının bir karşılaşmada en fazla sayı atan oyuncusu ünvanını elde etti. 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz da 13 dakika süre aldığı maçı 1 ribaund, 1 asistle tamamladı. San Antonio Spurs'te ise Victor Wembanyama 33 sayı atarken, milli oyuncu Cedi Osman 2 sayı, 3 ribaund, 1 asist kaydetti.



TOWNS'IN 62 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ
Doğu Konferansı ekibi Charlotte Hornets, deplasmanda Batı Konferansı lideri Minnesota Timberwolves'u 128-125 mağlup etti. Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns, kaydettiği 62 sayıyla NBA kariyerinin sayı rekorunu kırmasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi. Hornets'ta Miles Bridges 28 sayı, 5 ribaund, Brandon Miller ise 27 sayı, 3 ribaundla galibiyette önemli rol oynadı.



SONUÇLAR
Detroit Pistons: 113 - Milwaukee Bucks: 122
Orlando Magic: 99 - Cleveland Cavaliers: 126
Philadelphia 76ers: 133 - San Antonio Spurs: 123
Toronto Raptors: 100 - Memphis Grizzlies: 108
Minnesota Timberwolves: 125 - Charlotte Hornets: 128
Dallas Mavericks: 110 - Boston Celtics: 119
Phoenix Suns: 115 - Chicago Bulls: 113
Sacramento Kings: 122 - Atlanta Hawks: 107

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NBA'de çılgın gece! Joel Embiid 70, Karl-Anthony Towns 62 sayı attı
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