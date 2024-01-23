NBA’de çılgın gece! Joel Embiid 70, Karl-Anthony Towns 62 sayı attı

NBA'de normal sezon 8 mücadeleyle devam etti. Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada yer alan Philadelphia 76ers, konuk ettiği Batı Konferansı sonuncusu San Antonio Spurs'u 133-123 mağlup etti.

Philadelphia 76ers'ta 70 sayı, 18 ribaund ve 5 asistle double-double yaparak takımını galibiyete taşıyan Joel Embiid, bu performansla NBA kariyerinin sayı rekorunu kırdı. Embiid ayrıca, NBA tarihinde bir maçta 70 sayı barajını aşan 9. oyuncu olurken, 76ers tarihinde 68 sayıyla bir maçta en fazla sayı atan Wilt Chamberlain'i geçerek takımının bir karşılaşmada en fazla sayı atan oyuncusu ünvanını elde etti. 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz da 13 dakika süre aldığı maçı 1 ribaund, 1 asistle tamamladı. San Antonio Spurs'te ise Victor Wembanyama 33 sayı atarken, milli oyuncu Cedi Osman 2 sayı, 3 ribaund, 1 asist kaydetti.