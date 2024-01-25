Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna’yı rahat geçti

İkinci periyodun ilk bölümlerinde sayı bulmakta zorluk çeken Fenerbahçe, bu periyottaki ilk sayılarını bitime 7.50 kala Noua'dan buldu. Yam Madar ve Sertaç Şanlı ile üst üste sayılar üreten sarı-lacivertli ekip, bitime 7.27 kala farkı 2'ye indirdi ve rakibine molayı aldırdı: 28-30. Molanın ardından Guduric ve Wilbekin ile skor üreten sarı-lacivertli ekip, ilk yarının bitimine 5.03 kala karşılaşmada uzun bir sürenin ardından öne geçti: 35-33. Periyodun son bölümünde aradaki farkı koruyan Fenerbahçe, Wilbekin'in son saniyede gelen 3 sayılık isabetiyle ilk yarıyı 52-47 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda hem hücumda hem savunmada etkili başlayan Fenerbahçe, dört farklı oyuncusundan sayı üreterek periyodun bitimine 6.43 kala farkı çift hanelere kadar çıkardı: 60-49. Bu periyottaki iyi savunmasını son bölüme kadar devam ettiren sarı-lacivertli ekip, sadece 9 sayı yediği periyodu hücumda ürettiği sayılar sonucunda farkı açarak 71-56 önde tamamladı.

Son periyoda etkili başlayan İtalyan ekibi oldu. Yaklaşık 2.5 dakikada 9-2'lik bir seri yakalayan Bologna, farkı tek hanelere düşürdü: 73-65. Kalan bölümde daha iyi oynayan ve farkı yeniden açan Fenerbahçe, sahadan 88-75 galip ayrıldı.