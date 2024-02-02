Anadolu Efes, Emporio Armani Milan’ı mağlup etti!

İkinci çeyrekte 3 sayı çizgisinin gerisinden 6 kez isabet bulan EA7 Emporio Armani Milan, farkı 13 sayıya kadar çıkardı. Anadolu Efes, Larkin'in devreye girmesiyle farkı 6'ya çekmesine rağmen İtalya temsilcisi, soyunma odasına 43-34 üstün gitti.

Anadolu Efes, üçüncü çeyreğe çok iyi başladı. Kaydettiği 16 sayıya karşın rakibine sadece 2 sayı şansı tanıyan lacivert-beyazlılar, önemli bir geri dönüşe imza atarak öne geçti ve 26. dakikada 5 sayılık fark elde etti: 50-45. Hız kesmeyen ve farkı 14 sayıya kadar çıkaran Anadolu Efes, konuk takımın sadece 7 sayı bulabildiği üçüncü periyodu 64-50 önde bitirdi.