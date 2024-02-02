NBA’de Alperen Şengün All-Star kadrosuna yer almadı!

NBA'de All-Star heyecanı başladı. Yapılan oylama sonucunda Doğu ve Batı Konferansı kadrolarında yer alan isimler belli oldu. NBA'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Houston Rockets'ın yıldızı Alperen Şengün, kadroda yer alamadı.