NBA’de Alperen Şengün All-Star kadrosuna yer almadı!

NBA'de All-Star heyecanı başladı. Yapılan oylama sonucunda Doğu ve Batı Konferansı kadrolarında yer alan isimler belli oldu. NBA'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Houston Rockets'ın yıldızı Alperen Şengün, kadroda yer alamadı.
BATI KONFERANS'INDA İLK 5 BELLİ OLDU
NBA All Star'da Batı Konferansı'nın ilk 5'inde yer alan isimler Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, LeBron James, Kevin Durant ve Nikola Jokic oldu.
Alperen Şengün'ün adaylar arasında bulunduğu diğer isimlerden seçilen yedekler ise şu şekilde sıralandı:
- Stephen Curry
- Anthony Davis
- Kawhi Leonard
- Paul George
- Anthony Edwards
- Karl Anthony Towns
- Devin Booker
ALPEREN'İN SONRADAN KADROYA ALINMA İHTİMALİ VAR
Batı Konferansı kadrosunda yer alan 12 oyuncudan herhangi birinin sakatlanması halinde Alperen Şengün'ün hala All Star'da yer alma ihtimali var.