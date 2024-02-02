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Giriş Tarihi: 2.2.2024 09:20 Son Güncelleme: 2.2.2024 09:24

NBA'de Alperen Şengün All-Star kadrosuna yer almadı!

NBA’de Alperen Şengün All-Star kadrosuna yer almadı!

NBA All Star'da Batı ve Doğu Konferansı'nın oyuncuları belli oldu. Houston Rockets forması giyen Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, All Star kadrosunda yer almadı. Alperen'in kadroya alınmaması eleştirilere neden oldu.

NBA'de All-Star heyecanı başladı. Yapılan oylama sonucunda Doğu ve Batı Konferansı kadrolarında yer alan isimler belli oldu. NBA'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Houston Rockets'ın yıldızı Alperen Şengün, kadroda yer alamadı.

BATI KONFERANS'INDA İLK 5 BELLİ OLDU

NBA All Star'da Batı Konferansı'nın ilk 5'inde yer alan isimler Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, LeBron James, Kevin Durant ve Nikola Jokic oldu.

Alperen Şengün'ün adaylar arasında bulunduğu diğer isimlerden seçilen yedekler ise şu şekilde sıralandı:

- Stephen Curry
- Anthony Davis
- Kawhi Leonard
- Paul George
- Anthony Edwards
- Karl Anthony Towns
- Devin Booker

ALPEREN'İN SONRADAN KADROYA ALINMA İHTİMALİ VAR

Batı Konferansı kadrosunda yer alan 12 oyuncudan herhangi birinin sakatlanması halinde Alperen Şengün'ün hala All Star'da yer alma ihtimali var.

NBA All Star'da Doğu Konfernası'nı ise şu isimler oluşturacak:

- Damian Lillard
- Tyrese Haliburton
- Jayson Tatum
- Giannis Antetokounmpo
- Joel Embiid
- Tyrese Maxey
- Julius Randle
- Jaylen Brown
- Donovan Mitchell
- Paolo Banchero
- Jalen Brunson
- Bam Adebayo

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NBA'de Alperen Şengün All-Star kadrosuna yer almadı!
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