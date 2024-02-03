Kanarya son çeyrekte Fransız kaldı!

THY Avrupa Ligi'nde müthiş bir ivme yakalayan ve son 6 maçında sadece bir kez kaybeden Fenerbahçe Beko, dün deplasmanda Fransa'nın AS Monaco takımı ile kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede sarılacivertliler, salondan 76-69 mağlup ayrıldı. Maça etkili başlayan Kanarya, ilk çeyreği 25-21 üstün kapattı. Papagiannis ve Wilbekin'in etkili oyunlarıyla kontrolü elinden bırakmayan Fenerbahçe, soyunma odasına da 44-36 önde gitti.
Temsilcimiz performansını koruyarak son bölüme 61-55'lik avantajla girdi. Son çeyrekte ise bütün hücum aksiyonları tıkanan Kanarya, sadece 8 sayı üretirken rakip 21 sayı buldu ve yenilgi kaçınılmaz oldu.
Monaco'da James, 23 sayıyla geceye damga vururken, Fenerbahçe'nin en skorer ismi 12 sayı ile Sertaç Şanlı'ydı.