Bahçeşehir Koleji’nden anlamlı proje

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IBA Europe Cup'ta grubunu lider bitirerek çeyrek finale yükselen Bahçeşehir Koleji, Litvanya'nın Jonava takımı ile 7 Şubat'ta oynanan karşılaşmada Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremi unutmadı. Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 11'inci maddesi olan 'Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar' konusunun 'Sallanmadan hazırlanalım'
sloganıyla destekçisi olan Bahçeşehir Koleji, kalkınma amaçlarının sembollerinin yer aldığı özel bir siyah formayla sahaya çıktı. Büyük felakette hayatını kaybedenleri anarken, aynı zamanda depreme karşı taraftarlarını bilinçlendirilen Kırmızı Ejderhalar
, SEY Vakfı bursiyeri olan depremzede öğrencileri de maçta ağırladı.