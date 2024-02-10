Bahçeşehir Koleji’nden anlamlı proje

IBA Europe Cup'ta grubunu lider bitirerek çeyrek finale yükselen Bahçeşehir Koleji, Litvanya'nın Jonava takımı ile 7 Şubat'ta oynanan karşılaşmada Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremi unutmadı. Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 11'inci maddesi olan 'Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar' konusununsloganıyla destekçisi olan Bahçeşehir Koleji, kalkınma amaçlarının sembollerinin yer aldığı özel bir siyah formayla sahaya çıktı., SEY Vakfı bursiyeri olan depremzede öğrencileri de maçta ağırladı.