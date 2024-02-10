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Giriş Tarihi: 10.2.2024 10:32 Son Güncelleme: 10.2.2024 10:36

NBA'de Lakers, ilk yarıda 87 sayı attığı Pelicans karşısında zorlanmadı

AA
NBA’de Lakers, ilk yarıda 87 sayı attığı Pelicans karşısında zorlanmadı

NBA'de Los Angeles Lakers, sahasında New Orleans Pelicans'ı 139-122 yendi. Lakers'ta D'Angelo Russell 30, Austin Reaves 27, LeBron James ise 21 sayıyla oynadı.

NBA'e 6 maçla devam edildi. İlk yarıda Pelicans potasına 87 sayı gönderen Lakers, salondan bu sezonun 28. galibiyetini alarak ayrıldı. Lakers'ta D'Angelo Russell 30 sayı, 5 asist, Austin Reaves 27 sayı, 4 asist, LeBron James 21 sayı, 14 asistle skora katkıda bulundu.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN 7 SAYI, 7 RİBAUNT
Zion Williamson'ın 30 sayı, 9 ribaunt, 5 asistle oynadığı Pelicans'ta, Brandon Ingram 22 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, CJ McCollum 19, Herbert Jones 13 sayıyla mücadele etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 7 sayı, 7 ribaunt, 1 asistlik performans sergilediği Houston Rockets ise deplasmanda Toronto Raptors'a 107-104 mağlup oldu.

SONUÇLAR
Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 121-127
Toronto Raptors-Houston Rockets: 107-104
Boston Celtics-Washington Wizards: 133-129
Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 120-84
Sacramento Kings-Denver Nuggets: 135-106
Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 139-122

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NBA'de Lakers, ilk yarıda 87 sayı attığı Pelicans karşısında zorlanmadı
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