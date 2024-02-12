A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın İtalya ve İzlanda maçları için aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde mücadele edeceği aday kadrosu belirlendi.

Milli takım, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde B Grubu'nda 22 Şubat Perşembe günü TSİ 22.30'da deplasmanda İtalya ve 25 Şubat Pazar günü de saat 16.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.



A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor;



Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Erten Gazi (Anadolu Efes), Berk İbrahim Uğurlu, Kerem Kuthan Konan (Beşiktaş JK Emlakjet), Melih Mahmutoğlu, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberoviç (Fenerbahçe Beko), Buğrahan Tuncer, Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Ekmas), Furkan Haltalı, Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka), Okben Ulubay, Yiğitcan Saybir (Türk Telekom), Ömer Can İlyasoğlu (Mega Soccerbet)