Son dakika haberi: Beşiktaş’tan dev transfer! NBA’den geliyor...

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 7 yıl sonra yeniden Türkiye'de forma giyebilir.

Hürriyet'te yer alan haberde Indiana Pacers'a takaslandıktan sonra serbest kalan Furkan Korkmaz'ın Beşiktaş Emlakjet'le görüşmek için İstanbul'a geldiği ve 4 aylık sözleşme için görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Furkan Korkmaz Türkiye'de son olarak Bandırma formasını giymişti.

INDINA PACERS'A TAKASLANDI

NBA'de 2017'den bu yana Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, geçtiğimiz hafta Indiana Pacers'a takaslanmıştı.

Buddy Hield'ı 76ers'a gönderen Pacers, karşılığında Furkan Korkmaz ve Marcus Morris'i kadrosuna katarken 3 adet ikinci tur draft hakkı da elde etti.

76ers'ta son iki yıldır forma şansı bulmakta zorlanan 26 yaşındaki Furkan, 2017'den beri görev yaptığı NBA'de maç başına 6,8 sayı, 2 ribaunt ve 1,2 asist ortalamaları yakaladı.