NBA’de Minnesota Timberwolves üst üste 4. galibiyetini aldı

WARRİORS, THOMPSON'IN 35 SAYISIYLA KAZANDI

Golden State Warriors, Utah Jazz deplasmanında 140-137 galip gelerek son 7 maçında 6, sezonun ise 27. galibiyetini elde etti.

Çaylak sezonundan bu yana ilk kez oyuna kenardan dahil olan Klay Thompson, 35 sayı, 6 ribauntla galibiyette önemli rol üstlendi. Draymond Green 23 ve Andrew Wiggins 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Jazz'da Collin Sexton'ın 35 sayı, 9 asist ve Keyonte George'un 33 sayı, 6 asistlik performansları peş peşe 4, sezonun 30. yenilgisini önleyemedi.