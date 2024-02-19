Kanarya’nın 8. harikası!

Konya'da Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan ING Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, harika bir performans sergilediği karşılaşmada Anadolu Efes'i 80-67 mağlup ederek şampiyon oldu. İlk çeyreği 26-20 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci çeyrek de vitesi daha da artırıp soyunma odasına 42-35 ile girdi.Tarihinde 8. kez Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan sarı-lacivertli ekipte, Scottie Wilbekin 18 sayı 6 ribaund 4 asist, Johnathan Motley 15 sayı 3 ribaund, Nick Calathes 10 sayı 11 ribaund 7 asist ile oynadı. Anadolu Efes'te Shane Larkin 17 sayı 5 ribaund 6 asist, Will Clyburn 16 sayı 7 ribaund 1 asist, Elijah Bryant 15 sayı 6 ribaund 1 asist üretti.FENERBAHÇE Beko'da hem oyuncu olarak hem koç olarak Türkiye Kupası'nı kazanan Sarunas Jasikevicius, maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Tecrübeli koç, "Çok akıllı ve iyi bir basketbol oynadık. Karşılaşma öncesi hazırladığımız planları uygulamayı başardık. Problem yaşadığımız bölümler oldu ama oyun içinde bazı değişiklikler yaptık. Fenerbahçe taraftarlarını mutlu ettiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Verdikleri destekten ötürü onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.