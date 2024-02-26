12 dev adam’dan son saniye siftahı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı 76-75 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.İkinci yarıda 12 Dev Adam, Melih, Tarık, Sertaç ve Ercan ile skor üretti ve son çeyreğe 54-47 önde gitti.TÜRK sporuna ve sporcularına büyük destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün miting için Adana'daydı. Başkan Erdoğan, mitingin ardından Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in makam odasında, A Milli Basketbol Takımımızın maçını televizyondan takip etti.