12 dev adam’dan son saniye siftahı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı 76-75 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk çeyreği 16-16 eşitlikle sona ererken Türkiye, devre arasına 35-30 önde girdi.
İkinci yarıda 12 Dev Adam, Melih, Tarık, Sertaç ve Ercan ile skor üretti ve son çeyreğe 54-47 önde gitti. Büyük bir çekişmeye sahne olan dördüncü periyotta son 3.6 saniyeye 74-75 geride giren Ay- Yıldızlı ekip, Tarık Biberovic'in son saniye basketiyle rakibini 76-75 devirmeyi başardı.
BAŞKAN ERDOĞAN DA İZLEDİ
TÜRK sporuna ve sporcularına büyük destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün miting için Adana'daydı. Başkan Erdoğan, mitingin ardından Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in makam odasında, A Milli Basketbol Takımımızın maçını televizyondan takip etti.