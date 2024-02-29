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Giriş Tarihi: 29.2.2024 10:01

NBA yıldızı Ivıca Zubac, Final Four için tahminde bulundu: Fenerbahçe ve Panathinaikos...

NBA yıldızı Ivıca Zubac, Final Four için tahminde bulundu: Fenerbahçe ve Panathinaikos...

Avrupalı NBA yıldızı Ivıca Zubac, EuroLeague için Final Four tahminlerinde Fenerbahçe Beko ve Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos BC'ye de yer verdi.

NBA'de Batı Konferansı ekiplerinden Los Angeles Clippers'ın forması giyen Hırvat pivot Ivıca Zubac, EuroLeague'de Final Four'a çıkacak ekipler için tahminde bulundu.

26 yaşındaki yıldız oyuncu Eurohoops'un kendisine Final Four'a kalacak ekiplere yönelik verdiği soruya; Real Madrid, Barcelona, Panathinaikos BC ve Fenerbahçe Beko yanıtını verdi.

Ligde 15 galibiyette bulunan Fenerbahçe 16'şar galibiyeti bulunan; Panathinaikos BC, AS Monaco, Virtus Bologna ve Olympiacos BC'nin ardından 7. sırada bulunuyor.

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NBA yıldızı Ivıca Zubac, Final Four için tahminde bulundu: Fenerbahçe ve Panathinaikos...
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