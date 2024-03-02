NBA’de Antetokounmpo 46 sayı attı, Bucks galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Milwaukee Bucks, deplasmanda Chicago Bulls'u 113-97 yendi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. All-star yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 46 sayı, 16 ribaunt, 6 asistlik performans sergilediği maçta Bucks, üst üste 5, bu sezon ise 40. galibiyetini elde etti.

Bucks'ta Damian Lillard 16 sayı, 3 ribaunt, 7 asist, Patrick Beverley 14 sayı, 4 ribaunt, Brook Lopez 12 sayı, 3 ribaunt, Bobby Portis 11 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Bulls'ta 16 dakika süre alan milli basketbolcu Onuralp Bitim, 6 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle maçı tamamladı. Coby White 22 sayı, 3 ribaunt, Nikola Vucevic 17 sayı, 9 ribaunt, Ayo Dosunmu 15 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, DeMar DeRozan 12 sayı, 9 asistle salondan ayrıldı.

- Celtics, Mavericks'i 28 sayı farkla geçti

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, sahasında ağırladığı Dallas Mavericks'i 138-110 mağlup ederek bu sezon 47. galibiyetini aldı.

Ev sahibi ekipte Jayson Tatum 32 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, Jaylen Brown 25 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Kristaps Porzingis 24 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Konuk takımda ise Luka Doncic'in 37 sayı, 12 ribaunt, 11 asistlik "triple double"ı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Kyrie Irving 19, P.J. Washington 17 sayı kaydetti.

- Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 121-114

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 100-110

Boston Celtics-Dallas Mavericks: 138-110

Toronto Raptors-Golden State Warriors: 105-120

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 92-122

New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 129-102

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 120-124 (uzatmada)

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 97-113

Los Angeles Clippers-Washington Wizards: 140-115