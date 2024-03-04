Fenerbahçe Beko’nun genç yıldızı Ömer Ege Ziyaettin dikkat çekiyor

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi 21. hafta maçında TOFAŞ'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler parkeden 109-77 galip ayrılmayı başardı. Mücadelede bir sürpriz de yaşandı.

Fenerbahçe Beko'nun 2008 doğumlu genç yeteneği Ömer Ege Ziyaettin, mücadelede ilk maçına çıktı.

TOFAŞ karşısında toplam 10 dakika süre bulan Ömer Ege, 6 sayı, 1 ribaund ve 1 asist ile maçı tamamladı.

Ömer Ege ilk sayılarını bulduğunda tribünlerde büyük bir coşku oluştu. Maç sonunda da Fenerbahçe Beko'nun oyuncuları Ömer Ege'yi havaya atarak destek oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ömer Ege, "Şu an çok mutluyum. En büyük hayallerimden bir tanesi gerçekleşti. İnşallah daha fazla gelişeceğim ve daha fazla süre alarak bu takımda iyi bir parça edinmek istiyorum. Çok mutluyum" açıklamasını yaptı.

