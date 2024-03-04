NBA’de 40 binler kulübünün ilk üyesi LeBron James

Normal sezon ve toplamda (normal sezon+play-off) en fazla sayı atan NBA oyuncusu rekorlarının sahibi James, 21. yılını geçirdiği ligdeki başarılarla dolu kariyerinde Los Angeles Lakers formasıyla bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Tarihin en iyi oyuncusu tartışmalarında çoğu zaman Michael Jordan ile kıyaslanan 39 yaşındaki James, Şubat 2023'te ele geçirdiği NBA'de normal sezonların en skorer basketbolcusu rekorunu, Denver Nuggets karşısında attığı 26 sayıyla 40 bin 17'ye çıkararak geliştirmeye devam etti.

LeBron James'in 40 bin sayı barajına ulaşan ilk oyuncu olduğu NBA normal sezonlarında en fazla sayı üreten ilk 10 isim şöyle:

Oyuncu Sayı Yıl Maç İsabetli şut Denediği şut İsabet yüzdesi 1 LeBron James 40 bin 17 2003-hala oynuyor 1475 14 bin 670 29 bin 27 50,5 2 Kerim Abdülcabbar 38 bin 387 1969-1989 1560 15 bin 837 28 bin 307 55,9 3 Karl Malone 36 bin 928 1985-2004 1476 13 bin 528 26 bin 210 51,6 4 Kobe Bryant 33 bin 643 1996-2016 1346 11 bin 719 26 bin 200 44,7 5 Michael Jordan 32 bin 292 1984-2003 1072 12 bin 192 24 bin 537 49,7 6 Dirk Nowitzki 31 bin 560 1998-2019 1522 11 bin 169 23 bin 734 47,1 7 Wilt Chamberlain 31 bin 419 1959-1973 1045 12 bin 681 23 bin 497 54 8 Shaquille O'Neal 28 bin 596 1992-2011 1207 11 bin 330 19 bin 457 58,2 9 Kevin Durant 28 bin 392 2007-hala oynuyor 1040 9 bin 742 19 bin 468 50 10 Carmelo Anthony 28 bin 289 2003-2022 1260 10 bin 119 22 bin 643 44,7

CAVALIERS'I ZİRVEYE TAŞIDI

ABD'nin Ohio eyaletinin Akron kentinde doğan yıldız basketbolcu LeBron James ile aynı eyaletin NBA'deki temsilcisi Cleveland Cavaliers arasındaki ortaklık, 3. denemesinde şampiyonluğa ulaştı. Saint Vincent-Saint Mary Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2003 NBA draftında Cavaliers tarafından ilk sırada seçilen James, takımıyla 2007 ve 2015'te finallerde kaybetti, 2016'da ise şampiyonluğa ulaştı.

HEAT İLE İKİ ŞAMPİYONLUK

Şampiyonluk kazanabilecek kadro kurmakta zorlanan Cavaliers'taki ilk döneminde takımı neredeyse tek başına sürükleyen James, burada geçirdiği 7 sezonun ardından Heat'e imza attı. James, 2010'da all-star oyuncular Chris Bosh ve Dwyane Wade ile Miami Heat'te bir araya geldi. Yıldız basketbolcu, forma giydiği 4 sezonda da NBA finallerine çıktığı Heat ile 2012 ve 2013'te şampiyonluk elde etti.