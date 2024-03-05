Chicago Bulls’tan müthiş geri döndüş!

CLARKSON'DAN 38 SAYI

Utah Jazz ise konuk ettiği Washington Wizards'ı 127-115 yendi.

Jazz'da Jordan Clarkson 38 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaptı. Jazz forması giyen Türk basketbolcu Omer Yurtseven, 6 ribaunt ile maçı tamamladı.

Wizards'ta Jordan Poole'un 32 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Sonuçlar:

Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies: 102-106

Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers: 113-106

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 119-114

Utah Jazz-Washington Wizards: 127-115

Sacramento Kings-Chicago Bulls: 109-113

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 116-104