Mike James, Avrupa Ligi tarihinin en skorer basketbolcusu oldu

10 SEZONLUK AVRUPA LİGİ KARİYERİNDE 4464 SAYIYA ULAŞTI

James, Monaco'dan önce Baskonia, Panathinaikos, EA7 Emporio Armani Milan ve CSKA Moskova formaları da giydiği 10 sezonluk Avrupa Ligi kariyerinde 4 bin 464 sayıya ulaştı.

Bu başarıyı 271 maçta elde eden ABD'li basketbolcu, 358 karşılaşmada 4 bin 455 sayı atan eski Yunan oyuncu Vassilis Spanoulis'i geçerek organizasyon tarihinin en skorer isimleri listesinde zirveye yerleşti.