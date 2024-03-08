NBA'de Luka Doncic "triple-double" yapmaya devam etti, Mavericks kazandı

NBA'e 7 maçla devam edildi. Sloven yıldızı Luka Doncic'in 35 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle üst üste beşinci kez "triple-double" istatistiklerine ulaştığı maçta Mavericks, rakibini 6 sayı farkla mağlup ederek bu sezon 35. galibiyetini elde etti. Mavericks'te Kyrie Irving 23 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Dante Exum 13, Daniel Gafford 12 sayıyla oynadı. Terry Rozier'in 27 sayı, 11 asistle "double-double" yaptığı Heat'te, Duncan Robinson 19, Jimmy Butler ve Bam Adebayo 14'er sayı kaydetti.