Anadolu Efes deplasmanda kayıp

THY EuroLeague'nin 29. hafta maçında Anadolu Efes deplasmanda ASVEL'e 84-80 yenildi. 8 maçtır dış sahada yüzü gülmeyen lacivert-beyazlılar, son galibiyetini 7 Aralık'ta Almanya'da Alba Berlin karşısında almıştı. İlk yarıyı da 46-49 geride kapatan Anadolu Efes'te rakip potaya 16 sayı bırakan Will Clyburn en üretken isimdi. Darius Thompson 15, Larkin ve Jones ise 14'er sayı buldu. Fransız ekibinde ise Timothe Luwawu-Cabarr 21 sayı ile karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Lacivert-beyazlılar gelecek hafta evinde Yunan ekibi Olympiakos'u ağırlayacak.