Son dakika haberi: Fenerbahçe Beko, Barcelona’yı yıktı! Kanarya üst üste 4. kez kazandı

Euroleague'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Barcelona'yı 88-74 mağlup etti. Bu mücadelenin ardından Fenerbahçe Beko, 19 galibiyete ulaşırken; Barcelona 10'uncu mağlubiyetini yaşadı. Karşılaşmanın en skorer isimleri ise 18'er sayı kaydeden Scottie Wilbekin ve Dario Brizuela oldu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe Beko; Tyler Dorsey, Nick Calathes, Nigel Hayes-Davis, Dyshawn Pierre ve Johnathan Motley ilk 5'iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5'i ise Tomas Satoransky, Nicolas Laprovittola, Nikola Kalinic, Jabari Parker ve Jan Vesely'den oluştu.