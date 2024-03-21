Anadolu Efes’ten tek farklı galibiyet! Temsilcimiz 14. galibiyetini aldı

Son periyotta taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes, Bryant'ın da etkili performansıyla 34. dakikada üç sayılık basketle karşılaşmada yeniden öne geçti: 74-73. Karşılıklı basketlerle devam eden müsabakada lacivert-beyazlılar, son dakikaya girildiğinde Clyburn'ün attığı üçlükle 6-0'lık seri yakaladı: 85-81. Son 40 saniyede Almanya ekibi, Olinde'nin dış atıştan bulduğu isabetle farkı 1 sayıya indirdi: 85-84. Clyburn'ün kaçırdığı atışın ardından maçın son 17 saniyesi büyük mücadeleye sahne oldu. Son hücum şansı Alba Berlin'deyken Hermannsson, turnike ile sayı bulmaya çalıştı ancak Jones bu şutu blokladı ve maç Anadolu Efes'in 85-84'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

Anadolu Efes, bu sonuçla 31. maçında 14. galibiyetini aldı. Almanya ekibi ise 26. kez kaybetti. Öte yandan Anadolu Efes'te Elijah Bryant, THY Avrupa Ligi'ndeki 500. ribaunduna ulaştı.