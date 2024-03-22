Fenerbahçe Beko tek farkla yenildi!

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibine deplasmanda 77-76 mağlup oldu.

İtalyan ekibinin farkı 17 sayıya kadar çıkardığı maçta, bitime 3 dakika 39 saniye kala Wilbekin'in üçlüğüyle öne geçen sarı-lacivertiler, kalan bölümde üstünlüğünü koruyamadı ve bu sezon 12. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe Beko, normal sezonda çıkacağı son 3 mücadelenin ikisinde iç sahada ALBA Berlin ve Anadolu Efes'le karşılaşıp son maçını deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la oynayacak.