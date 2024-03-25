NBA’de Boston Celtics üst üste 9. galibiyetini aldı

NBA'e 8 maçla devam edildi. Play-off'ları önceden garantileyen Doğu Konferansı lideri Celtics, Bulls'u mağlup ederek üst üste 9, bu sezon 57. galibiyetini aldı. Konuk takım Celtics'te Jayson Tatum 26, Sam Hauser ve Al Horford 23'er sayı kaydetti.

Sezonun 37. mağlubiyetini yaşayan Bulls'ta DeMar DeRozan 28, Alex Caruso, Nikola Vucevic ve Ayo Dosunmu 14'er sayıyla oynadı. Onuralp Bitim ise yaklaşık 7 dakika süre aldığı mücadeleyi 2 sayı ve 1 asistle tamamladı.