NBA’de Houston Rockets, üst üste 9. galibiyetini aldı

NBA'e 11 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giymediği Rockets, Trail Blazers'ı mağlup ederek 36. galibiyetini aldı ve play-in iddiasını sürdürdü.

Ligde 2019'dan beri en uzun galibiyet serisini yakalayan Rockets'ta Jalen Green 27, Jock Landale 17 ve Fred VanVleet 15 sayı kaydetti. Peş peşe 7 olmak üzere 53. mağlubiyetini yaşayan Trail Blazers'ta Dalano Banton 28 ve Scoot Henderson 15 sayı buldu.