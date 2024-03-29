Beşiktaş Emlakjet’ten yarı finalde geri dönüş!

Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da dış atışlarda başarı sağlayamadı. Takımlar, hücumda istediği isabetleri bulamazken 5. dakikayı konuk ekip 9-7 önde kapattı. Mike ile skor üreten Mincidelice JL, 9. dakikanın başında 16-12 üstünlük kurdu. Beşiktaş, Berk Uğurlu ve Simonovic'in elinden bulduğu 5-0'lık seriyle aynı dakikada 17-16 öne geçti. Siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 19-18 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başında Simonovic ve Allman ile serbest atış çizgisinde hata yapmayan Beşiktaş Emlakjet, 13. dakikada 5 sayılık fark (23-18) yakaladı. Morgan ve Salash ile pota altını iyi kullanan Fransız takımı, 15. dakikayı 24-23 üstün geçti. Beşiktaş, iyi savunma yapsa da basit top kayıpları yaptı ve hücum ribauntlarını almakta zorlandı. Ev sahibi ekip, devre arasına 36-32 geride girdi.

İkinci yarının başında Lewis'ın elinden 3 sayılık basket bulan Mincidelice JL, farkı 7 sayıya (32-39) çıkardı. Mathews ve Delgado ile 11-0'lık seri bulan Beşiktaş, 24. dakikada 43-39 üstünlük yakaladı. İyi savunma yapan siyah-beyazlılar, 28. dakikada farkı 9 sayıya (55-46) çıkardı. Beşiktaş Emlakjet, üçüncü çeyreği 59-53 önde bitirdi.