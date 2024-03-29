Fenerbahçe Beko’dan tarihi galibiyet! Nigel Hayes-Davis, ALBA Berlin’i yıktı geçti

FENERBAHÇE'DE NIGEL HAYES-DAVIS'DEN REKOR

Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis, Turkish Airlines EuroLeague'in 32'nci haftasında ALBA Berlin karşısında ürettiği 50 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. 29 yaşındaki ABD'li oyuncu, aynı zamanda hem Fenerbahçe Beko'da hem de EuroLeague tarihinde bir maçta en çok sayı atan oyuncu oldu. EuroLeague'de bir önceki rekor ise 49 sayıyla Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin'e aitti.