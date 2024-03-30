Euroleague rekoru!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 32. haftasında son sıraya demir atan Alba Berlin'i parkeden sildi: 103-68. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 34-18 galip kapatan sarı-lacivertlilerdeİkinci çeyrekte Alman ekibi vites yükseltse de soyunma odasına 52-40 önde giden Kanarya, ABD'li forvetinin mükemmel oyunuyla mücadeleyi 35 sayı farkla 103-68 kazandı. Nigel Hayes-Davis, karşılaşmayıEuroLeague tarihinde bir mücadelede en çok sayı kaydeden oyuncu ünvanını aldı.Jonathan Motley ise 18 sayıyla zaferde pay sahibi oldu.