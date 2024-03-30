Euroleague rekoru!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 32. haftasında son sıraya demir atan Alba Berlin'i parkeden sildi: 103-68. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 34-18 galip kapatan sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis, 18 sayı atarak F.Bahçe formasıyla bir periyotta en fazla sayı atan oyuncu rekorunu kırdı.
İkinci çeyrekte Alman ekibi vites yükseltse de soyunma odasına 52-40 önde giden Kanarya, ABD'li forvetinin mükemmel oyunuyla mücadeleyi 35 sayı farkla 103-68 kazandı. Nigel Hayes-Davis, karşılaşmayı 27'si üçlükten gelen, 18'i 2 sayılık, 5'i de serbest atıştan tam 50 sayıyla tamamlayarak
EuroLeague tarihinde bir mücadelede en çok sayı kaydeden oyuncu ünvanını aldı. Bir önceki rekor 49 sayı ile Efes'ten Larkin'e aitti.
Jonathan Motley ise 18 sayıyla zaferde pay sahibi oldu.