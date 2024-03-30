F.Bahçe derbide G.Saray’ı devirdi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 83-66 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.
Devreyi 41-38 önde bitiren sarı-lacivertliler, ikinci yarıda özellikle pota altında etkili olarak farkı açtı ve mücadeleyi 83-66 kazandı. 20 sayı atan Fenerbahçeli Collier karşılaşmanın en skorer ismi olurken Howard da 19 sayı buldu. Serinin ikinci müsabakası, 2 Nisan'da oynanacak. İki galibiyete ulaşan takım, finalde ÇBK Mersin'in rakibi olacak.