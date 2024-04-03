Aslan’a fark atan Kanarya finalde

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enerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi playoff yarı final ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i tam 38 sayı farkla 109-71 mağlup ederek seriyi 2-0 kazandı
ve final biletini aldı. İlk mücadeleyi 83-66 galip bitiren sarı-lacivertliler, deplasmandaki rövanşta da rakibine üstünlük kurdu. Kayla McBride 21, Nepheesa Collier 18, Şerife Alperi Onar ve Emma Meessemann da 14'er sayıyla
galibiyete katkı verdi. G.Saray'a ise NaLyssa Smith'in 36 sayısı yetmedi. F.Bahçe, finalde ÇBK Mersin ile karşılaşacak.