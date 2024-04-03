Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası’nda finale yükseldi

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ilk maçta deplasmanda 81-80 mağlup olduğu İtalya'nın Itelyum Varese takımını rövanşta 81-73 yenerek FIBA Avrupa Kupası'nda finale yükseldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodu karşılıklı sayılarla başladı. Savunmada rakibine üstünlük kuran Bahçeşehir Koleji, ilk periyodu 26-21 önde tamamladı. İkinci periyotta Mavi-beyazlılar farkı 9 sayıya kadar çıkarırken, İtalyan ekibi dış atışlarla oyundan kopmadı. Ancak taraftarının da desteğiyle hücumda etkili olan Bahçeşehir Koleji, devreyi 47-39 önde kapattı.