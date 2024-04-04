Fenerbahçe Beko, play-off’u garantiledi! EuroLeague’de bitime iki hafta kala...

EuroLeague'in 33'üncü haftasında Maccabi Playtika'nın deplasmanda Barcelona'ya 92-89 mağlup olmasının ardından ilk 6 sıradaki yerini kesinleştiren sarı-lacivertli ekip, normal sezonun bitimine 2 hafta kala Play-Off biletini cebine koydu.
Bu sonuçların ardından lider Real Madrid'in yanı sıra AS Monaco, Barcelona, Panathinaikos, Olimpiakos ve Fenerbahçe Beko, doğrudan Play-Off oynamaya hak kazandı.
Fenerbahçe Beko, organizasyonun 33'üncü haftasında yarın Play-In mücadelesi veren 10'uncu sıradaki Anadolu Efes'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.