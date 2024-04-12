Fenerbahçe Beko, Olympiacos’a 84-81 mağlup oldu

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 34'üncü ve son haftasında Yunan ekibi Olympiacos'a deplasmanda normal süresi 69-69 biten maçta 84-81 mağlup oldu. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, 14'üncü mağlubiyetini alarak normal sezonu 6'ncı sırada tamamladı ve play-off'ta Monaco ile eşleşti.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip, Walkup, Canaan, Papanikolaou, Peters, Fall ilk 5'iyle başladı. Fenerbahçe Beko'nun ilk 5'i ise Nick Calathes, Tyler Dorsey, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis ve Sertaç Şanlı'dan oluştu. Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, Dorsey ve Sertaç'ın hücumda ürettiği sayılarla periyodun bitimine 6.55 kala farkı 9'a kadar çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 2-11. Moladan Canaan'ın skorer oyunuyla dönen Olympiacos, Sikma'nın hızlı hücumda gelen sayısıyla 2.40 kala farkı 1'e kadar indirdi: 13-14. Kenardan gelen Tarık Biberovic'in hücumda 5 sayısıyla dengeyi tekrar kuran sarı-lacivertli ekip, periyodun son saniyesinde Canaan'dan gelen üçlüğe engel olamayınca ilk periyot 19-19 sona erdi.

İkinci periyoda Fenerbahçe, Biberovic'ten bulduğu sayılarla başlasa da Wright ve Williams-Goss ile kısa sürede 4 sayı bulan ev sahibi ekip, sarı-lacivertlilere ilk yarının bitimine 8.43 kala molayı aldırdı: 23-21. Periyodun kalan bölümünde iki takım da hücum sayı bulmakta zorlandı. Set hücumlarında sayı üretmekte zorlanan iki takım, faul haklarının erken dolması nedeniyle serbest atış çizgisinden sayılar buldu. Periyodun bitimine 5 saniye kala Hayes-Davis'in sayısıyla farkı 2'ye indiren sarı-lacivertliler, bitime 0.5 kala McKissic'in sayısına engel olamadı ve ilk yarı ev sahibi ekibin 38-34 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya iki takım da hücumda tutuk başladı ve periyodun ilk 2 dakikasında sayı çıkmadı. İlk 4 dakikada rakibinden sadece 2 sayı yiyen sarı-lacivertli ekip, Dorsey ve Sertaç'tan üst üste bulduğu sayılarla periyodun bitimine 5.47 kala öne geçti: 40-41. Canaan ve Sikma ile üst üste üçlükler bulan ev sahibi ekip, periyodun bitimine 2.36 kala farkı 5'e kadar çıkardı: 51-46. Periyodun son saniyesinde Wilbekin'den üç sayılık isabet bulan Fenerbahçe, farkı 1'e indirdi ve son periyoda ev sahibi ekip, 53-52 önde girdi.

Son periyoda Fenerbahçe, Papagiannis'ten bulduğu basket ve faul isabetiyle başladı: 53-55. Karşılaşmanın bitimine 8.33 kala Wilbekin, kullandığı 3 serbest atışta da isabet bulunca sarı-lacivertli ekip, farkı 5'e kadar çıkardı: 53-58. Bu dakikanın ardından kontrolü eline geçiren ev sahibi ekip, Larenzakis'in sayılarının ardından bitime 5 dakika kala Williams-Goss'un üç sayılık isabetiyle farkı 4'e çıkardı: 64-60. Önce Sertaç ardından ise Hayes-Davis ile 4 sayı üreten Fenerbahçe, bitime 3.15 kala skoru eşitledi: 64-64. Sarı-lacivertli ekip, Hayes-Davis'in bitime 2.19 kala gelen üçlüğüyle öne geçti: 64-67. Williams-Goss, bitime 38 saniye kala 2'de 1 serbest atış isabetiyle maça denge getirdi: 69-69. Kalan sürede iki takım da sayı bulamayınca mücadele uzatmaya gitti: 69-69.

Uzatma bölümüne Fenerbahçe, Guduric'in 3 sayılık isabetiyle başladı: 69-72. Karşılıklı basketlerle devam eden uzatma periyodunun son 2 dakikasına Fenerbahçe, 78-73'lük skorla önde girdi. 53 saniye kala çizgiye gelen Canaan, 2'de 2 atarak skoru 78-78'e getirdi. Canaan, son 18 saniye kala bulduğu 2 sayılık isabet ile Olympiacos'u öne geçirdi: 80-78. Kalan 18 saniyeyi son hücum olarak kullanmak isteyen Fenerbahçe top kaybı yaptı ve Canaan'ın serbest atışlarıyla Olympiacos 82-78 öne geçti. Farkı koruyan Olympiacos maçı 84-81 kazandı.

FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF'TAKİ RAKİBİ MONACO OLDU

Fenerbahçe, EuroLeague'in son haftasında Olympiacos'a normal süresi 69-69 biten maçta 84-81 mağlup olarak normal sezonu 6'ncı sırada tamamlayarak play-off'ta Monaco ile eşleşti. Bu eşleşmede ev sahibi avantajı Monaco'da olduğu için sarı-lacivertli ekip, ilk iki maçı deplasmanda oynayacak. 3 galibiyet alan takımın dörtlü finale yükseleceği seride 3'üncü maç ve gerekirse 4'üncü maç İstanbul'da oynanacak.

FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLER TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe'nin Olympiacos'a konuk olduğu karşılaşmada sarı-lacivertli kulübün yöneticileri, takımı tribünden destekledi. Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Sertaç Komsuoğlu ve Ahmet Ketenci, karşılaşmayı tribünden takip etti.