Avrupa’nın efendisi Fenerbahçe!

Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague kupasının sahibi, üst üste ikinci defa Fenerbahçe Alagöz Holding oldu. Mersin'de düzenlenen Final Four'da ilk olarak ÇBK Mersin'i geride bırakan sarı-lacivertliler, dün de Fransız ekibi Villeneuve d'Ascq LM'i 106-73 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.bu periyodu 28-27 önde kapattı. İkinci çeyreğin ilk 5 dakikası karşılıklı sayılarla geçildi.Rakibi karşısında savunma ve hücumda etkili olan F.Bahçe, özellikle Meesseman ile pota altında sayılar buldu ve devreye 58-45 önde gitti. Son bölüme de 77-61 üstün giren Valerie Garnier'in ekibi, ilk 5 dakikada farkı 25'e çıkardı (91-66). Kalan sürede de avantajını kullanan Fenerbahçe, rakibini 106-73 yendi.Meesseman da 22 sayı, 5 ribaunt ve 6 asistle oynadı. ÇBK Mersin ise üçüncülük maçında Çekya kulübü ZVVZ USK Prag'a 95-67 yenilerek turnuvayı 4'üncü tamamladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla kupayı müzesine götüren Fenerbahçe'yi kutladı:FENERBAHÇE Alagöz Başantrenörü Valerie Garnier, üst üste 2. kez kazanılan şampiyonluğun ardından mutlu olduğunu söyledi. Gururlandığını ifade eden Fransız koç, "Fenerbahçe'de olduğum için çok onurlu ve gururluyum... Fenerbahçe için çok önemli an..." diye konuştu.FENERBAHÇE Alagöz Holding kaptanı Alperi Onar, emeklerinin karşılıklarını aldıkları için gurur dolu olduğunu belirtti. Türkiye'ye son 2 senede 3 Avrupa şampiyonluğu getirdiklerinin altını çizen başarılı basketbolcu, "Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Uzun yıllar boyunca verilmiş bir emek var." ifadelerini kullandı.