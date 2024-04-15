Avrupa’nın efendisi Fenerbahçe!

Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague kupasının sahibi, üst üste ikinci defa Fenerbahçe Alagöz Holding oldu. Mersin'de düzenlenen Final Four'da ilk olarak ÇBK Mersin'i geride bırakan sarı-lacivertliler, dün de Fransız ekibi Villeneuve d'Ascq LM'i 106-73 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Collier, McBride ve Milic'le etkili olan ancak rakibin hücumlarına da karşılık veremeyen Kanarya,
bu periyodu 28-27 önde kapattı. İkinci çeyreğin ilk 5 dakikası karşılıklı sayılarla geçildi.
Rakibi karşısında savunma ve hücumda etkili olan F.Bahçe, özellikle Meesseman ile pota altında sayılar buldu ve devreye 58-45 önde gitti. Son bölüme de 77-61 üstün giren Valerie Garnier'in ekibi, ilk 5 dakikada farkı 25'e çıkardı (91-66). Kalan sürede de avantajını kullanan Fenerbahçe, rakibini 106-73 yendi. Napheesa Collier 33 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle mücadelenin en skoreri oldu.
Meesseman da 22 sayı, 5 ribaunt ve 6 asistle oynadı. ÇBK Mersin ise üçüncülük maçında Çekya kulübü ZVVZ USK Prag'a 95-67 yenilerek turnuvayı 4'üncü tamamladı.
CANIGÖNÜLDEN TEBRİK EDERİM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla kupayı müzesine götüren Fenerbahçe'yi kutladı: "Üst üste ikinci kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Şampiyonu olarak tarihî bir başarıya imza atan ve bizleri gururlandıran Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe camiasını canıgönülden tebrik ediyorum."
'ONUR VE GURUR DOLUYUM'
FENERBAHÇE Alagöz Başantrenörü Valerie Garnier, üst üste 2. kez kazanılan şampiyonluğun ardından mutlu olduğunu söyledi. Gururlandığını ifade eden Fransız koç, "Fenerbahçe'de olduğum için çok onurlu ve gururluyum... Fenerbahçe için çok önemli an... Takımımla sonuna kadar gurur duyuyorum. Bunu kutlamamız lazım... En büyük kupayı ikinci kez almanın mutluluğunu yaşıyoruz
" diye konuştu.
'EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK'
FENERBAHÇE Alagöz Holding kaptanı Alperi Onar, emeklerinin karşılıklarını aldıkları için gurur dolu olduğunu belirtti. Türkiye'ye son 2 senede 3 Avrupa şampiyonluğu getirdiklerinin altını çizen başarılı basketbolcu, "Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Uzun yıllar boyunca verilmiş bir emek var. Kız çocuklarına hayal kurdurabiliyorsak bu bizi bir araya getiren insanlar sayesinde oldu
" ifadelerini kullandı.