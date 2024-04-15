Türk Telekom, Fenerbahçe Beko’yu 95-91 mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında konuk olduğu Türk Telekom'a 95-91 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 5'inci mağlubiyetini alırken, Türk Telekom ise 12'nci galibiyetini elde etti.



SALON: Ankara

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Burak Yılmaz

TÜRK TELEKOM: Wallace 22, Jones 7, Okben Ulubay 16, Selim Şav 2, İsmail Cem Ulusoy 8, Palmer Jr 21, Brown 15, Boran Güler 4, Mehmet Yağmur

FENERBAHÇE BEKO: Sestina 10, Tarık Biberovic 23, Melih Mahmutoğlu 5, Madar 20, Papagiannis 18, Guduric 7, Pierre 6, Şehmus Hazer 2, Sertaç Şanlı, Metecan Birsen, Emre Ekşioğlu

1'İNCİ PERİYOT: 20-20

DEVRE: 44-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-61