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Giriş Tarihi: 16.4.2024 21:33

NBA'de Bulls forması giyen Onuralp Bitim, gözündeki rahatsızlık nedeniyle sezonu kapadı

NBA’de Bulls forması giyen Onuralp Bitim, gözündeki rahatsızlık nedeniyle sezonu kapadı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Chicago Bulls'ta forma giyen Onuralp Bitim, göz retinasındaki yırtık nedeniyle sezonu kapadı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Chicago Bulls'ta forma giyen Onuralp Bitim, göz retinasındaki yırtık nedeniyle sezonu kapadı.

Bulls'tan yapılan açıklamada, "Onuralp Bitim'in sağ göz retinasında yırtık tespit edildi. Ameliyatı olması gerekiyor ve sezonun geri kalanında forma giyemeyecek." ifadeleri kullanıldı.

24 yaşındaki milli basketbolcunun formasını giydiği Bulls, Doğu Konferansı'nda 39 galibiyet, 43 mağlubiyetle 9. sırayı alarak play-in'de Atlanta Hawks ile eşleşti.

NBA'de ilk sezon heyecanını yaşayan Onuralp, maç başına 3,5 sayı, 1,4 ribaunt ve 0,6 asistle oynadı.

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NBA'de Bulls forması giyen Onuralp Bitim, gözündeki rahatsızlık nedeniyle sezonu kapadı
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