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Giriş Tarihi: 16.4.2024 16:50

NBA'de taraftar rekoru kırıldı! 22.5 milyon izleyici...

NBA’de taraftar rekoru kırıldı! 22.5 milyon izleyici...

NBA'de normal sezon sona ereken, play-off eşleşmeleri belli oldu. Ayrıca NBA'de bu sezon 22,5 milyondan fazla taraftar toplayarak bu alanda rekor kırdığı bildirildi.

NBA'de normal sezon sona erdi. 2023-24 normal sezonunda 22,5 milyondan fazla taraftar toplayarak bu alanda rekor kırdığı açıklandı. Bu sezon heyecan dolu geçen NBA normal sezonunun yarattığı etki, seyirci miktarı rakamlarına da yansımış oldu.

NBA'de 873 kapalı gişe maç oynandığı, maçların yüzde 71'inde tüm biletlerin tükendiği ve arenaların ortalama 18.324 seyirci çektiği açıklanırken, bu rakamların tümünün lig için rekor olduğu bildirildi. NBA, sezon boyunca sahaların yüzde 98'inin dolarak bir başka rekora imza attığını da ekledi.

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NBA'de taraftar rekoru kırıldı! 22.5 milyon izleyici...
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