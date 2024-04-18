Bahçeşehir kupa zaferini İstanbul’a bıraktı

FIBA Erkekler Avrupa Kupası Finali'nde Niners Chemnitz takımıyla karşı karşıya gelen Bahçeşehir Koleji, Almanya'daki mücadeleyi 85-74 kaybetti. Kırmızı Ejderhalar, İstanbul'daki rövanşı 12 sayı farkla kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Ev sahibi takım ilk periyodu 11 sayı farkla 29-18 önde geçti. Pota altını kapatmakta zorlanan Bahçeşehir, ilk yarıyı da 50-36 yenik tamamladı.
İkinci devrede de oyunda istediği ritmi bulamayan kırmızı- lacivertliler, salondan 85-74 mağlup ayrıldı. Bahçeşehir Koleji'nde Bouteille 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olmasına rağmen temsilcimize yetmedi.
Tyler Cavanaugh ise 14 sayı, 10 ribaunt üretti. Avrupa Kupası finalinin rövanşı 24 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.