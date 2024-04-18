Bahçeşehir kupa zaferini İstanbul’a bıraktı

FIBA Erkekler Avrupa Kupası Finali'nde Niners Chemnitz takımıyla karşı karşıya gelen Bahçeşehir Koleji, Almanya'daki mücadeleyi 85-74 kaybetti. Kırmızı Ejderhalar, İstanbul'daki rövanşı 12 sayı farkla kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Ev sahibi takım ilk periyodu 11 sayı farkla 29-18 önde geçti.İkinci devrede de oyunda istediği ritmi bulamayan kırmızı- lacivertliler, salondan 85-74 mağlup ayrıldı. Bahçeşehir Koleji'ndeTyler Cavanaugh ise 14 sayı, 10 ribaunt üretti.