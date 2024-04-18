Chris Paul: "Emekli olmayacağım"

Golden State Warriors'ın tecrübeli oyuncusu Chris Paul, emekli olmayacağını ve 20. NBA sezonunda oynayacağını söyledi.

NBA kariyerini geçtiğimiz Salı günü Warriors'ın Sacramento Kings'e play-in turnuvası maçında aldığı mağlubiyetiyle sonlandırmamaya karar veren Paul, kariyerinin 20. NBA sezonu olacak olan 2024-25 sezonunda oynamaya devam edeceğini belirtti:

"Eşimle, çocuklarımla, ailemle ve etrafımdakilerle konuşacağım, bakalım nasıl olacak. Ama bu kariyerimin sonu değil, ondan kesinlikle eminim."

Paul, mevcut kontratının son garantili sezonunda Warriors formasıyla 18'i ilk beş olmak üzere 58 maçta 6,8 asist ortalaması yakalarken, ayrıca kariyerinin en düşük ortalaması olan 9,2 sayıyla oynamıştı.

Warriors'ın play-in'deki mağlubiyeti, Paul'un 2010'dan bu yana ilk kez NBA playofflarında yer almayacağı anlamına geliyor.