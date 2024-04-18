Potadaki derbide kazanan Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ertelenen 25'inci hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'i 87-66 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe'de 18 sayıyla Scottie Wilbekin oldu. Beşiktaş'ta ise Jonah Mathews 17 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko 22'nci galibiyetini elde ederken, Beşiktaş Emlakjet ise 8'inci kez parkeden mağlup ayrıldı.

1'İNCİ PERİYOT: 25-21

DEVRE: 48-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-50

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Erhan Gürsel

FENERBAHÇE BEKO: Wilbekin 18, Papagiannis 12, Calathes 5, Hayes 2, Emre Ekşioğlu 3, Melih Mahmutoğlu 12, Şehmus Hazer 9, Biberovic 11, Sertaç Şanlı 9, Guduric 6, Ömer Ege Ziyaettin, Metecan Birsen

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Needham 8, Mathews 17, Mitchell 15, Simonovic 5, Yiğit Arslan 3, Kerem Konan 2, Delgado 8, Samet Yiğitoğlu 3, Berk İbrahim Uğurlu 5