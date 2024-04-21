Ejderhalar yaktı geçti

FIBA Erkekler Avrupa Kupası Finali'nin ilk maçında 3 gün önce Almanya'da Niners Chemnitz'e konuk olan ve sahadan 85-74'lük sonuçla yenik ayrılan Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Reeder Samsunspor'a konuk oldu.
Küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen Ejderhalar sahadan 105- 69 galip ayrıldı. 1. periyodu 26-29
üstün kapatan kırmızı-lacivertliler, devreyi 39-52
önde tamamladı. 3. periyotta Bahçeşehir 3 dakika dolmadan 15-0'lık seriyle farkı 28 sayıya (39-67) getirdi ve 58-82 ile son periyoda girildi. Karşılaşma 105-69 Bahçeşehir Koleji'nin galibiyetiyle sona erdi.
RADONJIC: MORAL OLDU
Bahçeşehir Koleji'nin koçu Dejan Radonjic farklı galibiyeti değerlendirirken, "Konsantrasyonumuzu koruyup FIBA Europe Cup finali rövanşı öncesinde kazanmak önemliydi. Şimdi önümüzdeki NINERS Chemnitz mücadelesine hazırlanacağız. O karşılaşmada da gereken skoru alıp, kupayı kaldırmayı istiyoruz" diye konuştu.
BERKAY CAN'DAN 14 SAYI 5 RİBAUND
Bahçeşehir 28. maçında 12. galibiyetini alırken Samsunspor 25. kez kaybetti. Bahçeşehir'de Berkay Candan 14 sayı-5 ribaund- 3 asist, Axel Bouteille 14 sayı, Kartal Özmızrak 13 sayı, Egehan Arna 10 sayı- 9 ribaund-4 asist ile mücadele etti. Samsunspor'da ise Tarık Sezgün 12 sayı- 7 ribaund, Doğan Şenli 11 sayı ile oynadı.