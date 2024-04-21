Ejderhalar yaktı geçti

FIBA Erkekler Avrupa Kupası Finali'nin ilk maçında 3 gün önce Almanya'da Niners Chemnitz'e konuk olan ve sahadan 85-74'lük sonuçla yenik ayrılan Bahçeşehir Koleji,Küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen Ejderhalar sahadan 105- 69 galip ayrıldı.üstün kapatan kırmızı-lacivertliler,önde tamamladı. 3. periyotta Bahçeşehir 3 dakika dolmadan 15-0'lık seriyle farkı 28 sayıya (39-67) getirdi veBahçeşehir Koleji'nin koçu Dejan Radonjic farklı galibiyeti değerlendirirken, "Konsantrasyonumuzu koruyup FIBA Europe Cup finali rövanşı öncesinde kazanmak önemliydi. Şimdi önümüzdeki NINERS Chemnitz mücadelesine hazırlanacağız. O karşılaşmada da gereken skoru alıp, kupayı kaldırmayı istiyoruz" diye konuştu.Bahçeşehir 28. maçında 12. galibiyetini alırken Samsunspor 25. kez kaybetti. Bahçeşehir'de Berkay Candan 14 sayı-5 ribaund- 3 asist, Axel Bouteille 14 sayı, Kartal Özmızrak 13 sayı, Egehan Arna 10 sayı- 9 ribaund-4 asist ile mücadele etti. Samsunspor'da ise Tarık Sezgün 12 sayı- 7 ribaund, Doğan Şenli 11 sayı ile oynadı.