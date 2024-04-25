Bahçeşehir salladı ama yıkamadı

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup'ta şampiyonluğu kılpayı kaçırdı. Almanya'daki mücadeleyi 11 sayı farkla 85-74 kaybeden Kırmızı Ejderhalar, dün 95-84 ile maçı uzatmaya taşısa da 105-95 kazanmasına rağmen fark 12 sayıyı bulmadığı için şampiyonluğa uzanan taraf, NINERS Chemnitz 99 oldu. Evindeki karşılaşmaya baskılı başlayanÜçüncü çeyrekten 67-67'lik skor çıkarken, son periyotta coşanBu bölümde fark 10 sayıyken son toptan faydalanamayan