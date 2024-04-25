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Giriş Tarihi: 25.4.2024

Bahçeşehir salladı ama yıkamadı

Bahçeşehir salladı ama yıkamadı

FIBA Europe Cup finalinin rövanşı nefes kesti. İlk müsabakayı 11 sayı farkla kaybeden Bahçeşehir Koleji, taraftarının desteğiyle mücadeleyi uzatmaya taşıdı. Ancak temsilcimiz son topu iyi kullanamayınca, şampiyonluğa ulaşan taraf Chemnitz 99 oldu

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup'ta şampiyonluğu kılpayı kaçırdı. Almanya'daki mücadeleyi 11 sayı farkla 85-74 kaybeden Kırmızı Ejderhalar, dün 95-84 ile maçı uzatmaya taşısa da 105-95 kazanmasına rağmen fark 12 sayıyı bulmadığı için şampiyonluğa uzanan taraf, NINERS Chemnitz 99 oldu. Evindeki karşılaşmaya baskılı başlayan Bahçeşehir, ilk çeyreği 19-18 kaybetse de soyunma odasına 55-38 üstün gitti. Üçüncü çeyrekten 67-67'lik skor çıkarken, son periyotta coşan Radonjic'in ekibi, 95-84 ile maçı uzatmaya taşıdı. Bu bölümde fark 10 sayıyken son toptan faydalanamayan Bahçeşehir, 105-95 kazansa da şampiyonluk kupası rakibinin oldu.
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Bahçeşehir salladı ama yıkamadı
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