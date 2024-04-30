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Giriş Tarihi: 30.4.2024 15:53

Lakers'tan bomba LeBron James iddiası: Oğlu Bronny James...

Lakers’tan bomba LeBron James iddiası: Oğlu Bronny James...

Play-off'ta Denver'a elenen Los Angeles Lakers'ta LeBron James gelişmesi yaşanıyor. Lakers'ın NBA efsanesi LeBron James'in kontratını üç yıl daha uzatmaya ve bu yaz oğlu Bronny James'i draft etmeye açık olduğu belirtildi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Los Angeles Lakers'ı 108-106 yenen Denver Nuggets, seriyi 4-1 kazanarak konferans yarı finaline yükseldi.

LEBRON'UN SAYISI YETMEDİ

Lakers'ta LeBron James 30 sayı, 11 asist, 9 ribaunt, Anthony Davis 17 sayı, 15 ribaunt, Austin Reaves 19, Rui Hachimura 15 sayıyla oynadı.

39 yaşında olan LeBron James için flaş bir iddia gündeme geldi. Lakers'ın NBA efsanesi ile 3 yıllık yeni bir kontrat imzalamak istediği ortaya çıktı.

The Athletic'ten Shams Charania, Jovan Buha ve Sam Amick'e göre Lakers, LeBron'un uzun zamandır oğluyla birlikte oynama arzusunu gerçekleştirmek için Haziran ayındaki 2024 NBA Draft'ında Bronny James'i seçmeyi planlıyor.

LeBron James, 2022'de The Athletic'e "Son yılımı oğlumla oynayacağım." itirafında bulunmuştu.

39 YAŞINDAKİ LEBRON'A 3 YIL 164 MİLYON DOLAR

The Athletic ayrıca Lakers'ın LeBron'u tutmaya istekli olduğunu ve kontratını üç yıllığı 164 milyon dolarlık maksimum sözleşmeyle uzatmayı teklif etmek de dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri araştırmak istediğini bildirdi.

OĞLU BRONNY, BU YAZ DRAFT'A GİRECEK

Sierra Canyon'daki lise eğitiminin ardından 2023 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne giden Bronny, Temmuz 2023'te antrenman sırasında kalp krizi geçirerek kritik bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kalmıştı.

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Lakers'tan bomba LeBron James iddiası: Oğlu Bronny James...
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