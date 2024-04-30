Lakers’tan bomba LeBron James iddiası: Oğlu Bronny James...

The Athletic'ten Shams Charania, Jovan Buha ve Sam Amick'e göre Lakers, LeBron'un uzun zamandır oğluyla birlikte oynama arzusunu gerçekleştirmek için Haziran ayındaki 2024 NBA Draft'ında Bronny James'i seçmeyi planlıyor.

LeBron James, 2022'de The Athletic'e "Son yılımı oğlumla oynayacağım." itirafında bulunmuştu.



39 YAŞINDAKİ LEBRON'A 3 YIL 164 MİLYON DOLAR



The Athletic ayrıca Lakers'ın LeBron'u tutmaya istekli olduğunu ve kontratını üç yıllığı 164 milyon dolarlık maksimum sözleşmeyle uzatmayı teklif etmek de dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri araştırmak istediğini bildirdi.



OĞLU BRONNY, BU YAZ DRAFT'A GİRECEK



Sierra Canyon'daki lise eğitiminin ardından 2023 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne giden Bronny, Temmuz 2023'te antrenman sırasında kalp krizi geçirerek kritik bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kalmıştı.