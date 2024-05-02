Boston Celtics, Doğu Konferansı yarı finaline çıktı

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nı zirvede tamamlayan Celtics, play-in oynayarak 8. sırayı alan Heat karşısında 5. maçın sonunda adını yarı finale yazdırdı. Celtics'te Jaylen Brown ve Derrick White, 25'er sayıyla maçın en skorer oyuncuları oldu ve Celtics'i yarı finale taşıdı. Heat'te Bam Adebayo'nun 23 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.