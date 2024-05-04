Sarunas Jasikevicius: Seyircimizin önünde bir şansı kaybettik ama 5. maç var

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi 4'üncü maçında Fransız ekibi AS Monaco'ya sahasında 65-62 mağlup oldu ve seride durum 2-2'ye geldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve AS Monaco Başantrenörü Sasa Obradovic açıklamalarda bulundu. Sözlerine Monaco'yu tebrik ederek başlayan Jasikevicius, "Maçın sonunda yaşanan olaylardan dolayı özür dilerim. Bu bizim tablomuz değil. Kendi hatalarımıza bakmamız gerekiyor. Bugünün sorumluluğunu üzerimize almalıyız. Takım olarak iyi bir performans gösteremedik. Topu gerekli şekilde kullanamadık, hücumda iyi değildik. Oyuncular, topu eline alıp problemleri çözmek istedi gibi gözüktü. Bu negatif taraftı. Seyircimizin önünde bir şansı kaybettik ama 5'inci maç var. Oyuncularıma, benim kahramanlarım olduklarını söyledim. Şimdi video analizde neleri yanlış yaptığımıza bakacağız" diye konuştu.

Asist sayılarına bakıldığında iyi bir takım oyunu oynamadıklarının ortaya net bir şekilde çıktığını söyleyen tecrübeli başantrenör, "Takım gibi oynamadık. Topu çok fazla elimizde tuttuk. Çok iyi mücadele ettik. Bireysel oyunumuz takım oyununa dönemedi. Sabırsız bir oyun ortaya koyduk" şeklinde konuştu.