F.Bahçe destanı

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, zoru başarıp Dörtlü Final'e yükseldi. Sarı-lacivertliler, 2-2'lik play-off serisinin son maçında deplasmanda Fransız ekibi Monaco'yu uzatmalarda 80-79 mağlup etti.Soyunma odasının dönüşünde Kanarya, rakibinin direncini kırdı.Jasikevicius'un öğrencileri öne geçti. Üçüncü çeyrek 56-55'lik F.Bahçe avantajıyla geçilirken son periyot 70-70 tamamlanınca uzatmalara gidildi. Bu bölümde üstünlük sürekli el değiştirirken heyecan tavan yaptı.Ardından rakibinden top da çalan Calathes, galibiyetin mimarı oldu. F.Bahçe,Berlin'de düzenlenecek Dörtlü Final'de Ergin Ataman'ın çalıştırdığıFransa'dan tarihi zaferle dönen Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, maçtan sonra şunları söyledi: "Bütün takım oyuncularımı kutluyorum. Son topa kadar mücadeleyi hiç bırakmadık. Kendimi inanılmaz hissediyorum. Sıradaki adım diye bir şey düşünemiyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey İstanbul'a nasıl gideceğimiz. Efsanevi bir uçuş olacak. Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum Berlin'e hazırlanın." Sarı-lacivertli oyuncu Tarık Biberovic ise "Şu anda ne yaşadığımı anlayamıyorum. Gerçekten çok mutluyum ve gururluyum. Çok büyük karakter koyduk ve tarihte bir ilki başardık, Final- Four'a yükseldik" ifadesini kullandı.FRANSA'DAN mutlu dönen F.Bahçe Beko, büyük bir başarıya da imza attı. Sarı-lacivertliler, EuroLeague tarihinde play-off'ta 5. maçı kazanarak Dörtlü Final'e kalan ilk deplasman takımı oldu. Ayrıca Kanarya, 2015, 2016, 2017 ve 2018 ve 2019'un ardından 6. kez Dörtlü Final'e yükseldi. 2017'de finalde Olympiakos'u yenip EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşmıştı.THY EuroLeague'de normal sezonu lider bitiren Real Madrid, direkt olarak Dörtlü Final'e kalmıştı. Play-off serisinin 5. maçında dün Olympiakos, deplasmanda Barcelona'yı 63-59 mağlup etti. Böylece Panathinaikos-F.Bahçe'nin ardından diğer eşleşme Real Madrid-Olympiakos oldu.